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Режим ЧС федерального масштаба объявлен в четырех регионах ДФО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС федерального масштаба объявлен в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области, так как ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил региональные критерии.

Пресс-служба правительства Амурской области сообщает, что такое решение озвучено на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава МЧС Евгений Зиничев с участием глав регионов в режиме видеоконференцсвязи.

"Величина нанесенного ущерба превышает критерии для чрезвычайной ситуации межрегионального характера и соответствует ЧС федерального характера. Предварительный размер материального ущерба только в Амурской области составил 6,2 млрд рублей. В связи с этим было принято решение в Амурской области, ЕАО, Забайкальском и Хабаровском краях отнести обстановку к чрезвычайной ситуации федерального характера", - говорится в сообщении.

Из-за череды циклонов, которые принесли обильные осадки, малые и крупные реки в Забайкалье и Приамурье вышли из берегов. Затем гребень паводка дошел до Хабаровского края и ЕАО.

ЕАО Забайкальский край Амурская область Хабаровский край

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