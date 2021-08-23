В зоне паводка оказались 35 населенных пунктов Хабаровского края

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Паводок на Амуре привел к подтоплениям жилых домов, приусадебных участков и дорог в 35 населенных пунктах Хабаровского края, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на утро 23 августа, на территории Хабаровского края в 35 населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях подтоплено 27 жилых домов, 95 приусадебных участков, 1490 дачных участков, 421 земельный участок и 50 участков автодорог", - говорится в сообщении.

Уровень Амура в районе Хабаровска вторые сутки подряд незначительно снижается. По данным на понедельник, сейчас он составляет 604 см. В то же время, согласно уточненному прогнозу Дальневосточного УГМС, с учетом прогнозируемых осадков к 24-27 августа уровень воды в реке в районе краевого центра может вырасти до отметки 650 см.

На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный напротив Хабаровска, по информации МЧС, подтоплено около 1,4 тыс. дачных участков. В самом городе под воздействием паводковых вод остается один жилой дом, 17 приусадебных участков и 6 участков внутригородских автодорог.