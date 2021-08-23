Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В зоне паводка оказались 35 населенных пунктов Хабаровского края

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Паводок на Амуре привел к подтоплениям жилых домов, приусадебных участков и дорог в 35 населенных пунктах Хабаровского края, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на утро 23 августа, на территории Хабаровского края в 35 населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях подтоплено 27 жилых домов, 95 приусадебных участков, 1490 дачных участков, 421 земельный участок и 50 участков автодорог", - говорится в сообщении.

Уровень Амура в районе Хабаровска вторые сутки подряд незначительно снижается. По данным на понедельник, сейчас он составляет 604 см. В то же время, согласно уточненному прогнозу Дальневосточного УГМС, с учетом прогнозируемых осадков к 24-27 августа уровень воды в реке в районе краевого центра может вырасти до отметки 650 см.

На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный напротив Хабаровска, по информации МЧС, подтоплено около 1,4 тыс. дачных участков. В самом городе под воздействием паводковых вод остается один жилой дом, 17 приусадебных участков и 6 участков внутригородских автодорог.

Хабаровский край Амур

Новости по теме

Новости

Два пожара тушат на территории Мордовского заповедника

Два пожара тушат на территории Мордовского заповедника

Россия и ЕС начали обсуждать углеродный налог

Что произошло за день: воскресенье, 22 августа

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что нельзя навязывать вакцинацию от COVID-19

Российские пенсионеры и военные получат разовые выплаты в 2021 году

Российские пенсионеры и военные получат разовые выплаты в 2021 году
Пандемия коронавируса

В России коронавирус выявили еще у 20 564 человек

В России коронавирус выявили еще у 20 564 человек

В России началась разработка нового самолета "судного дня"

Летные испытания первого построенного "с нуля" Ту-160М начнутся в 2022 году

Россия модернизирует три станции системы предупреждения о пусках ракет

Россия модернизирует три станции системы предупреждения о пусках ракет

"Роскосмос" сообщил о штатном пуске ракеты "Союз" со спутниками OneWeb

"Роскосмос" сообщил о штатном пуске ракеты "Союз" со спутниками OneWeb
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');