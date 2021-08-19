Экологи оспорили в суде отказ от инициативы о запрете мусоросжигания

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Альянс против сжигания и за переработку отходов попросил Пресненский суд признать незаконным решение экспертной рабочей группы, которая отклонила общественную инициативу об отказе от мусоросжигания. Об этом "Интерфаксу" сообщили в международной правозащитной группе "Агора", представляющей истцов.

Альянс ранее собрал 100 тысяч подписей на сайте "Российской общественной инициативы" (РОИ) в поддержку инициативы исключить из закона "Об отходах" понятие "энергетической утилизации", которое приравняло сжигание мусора к переработке.

Эксперты это предложение отклонили.

В иске экологи указали, что "рабочая группа должна была предложить иные механизмы и меры, которые в той или иной степени достигали цели инициативы". Кроме того, по их мнению, ее решение "ограничивает конституционное право административного истца на обращение в государственные органы для рассмотрения инициативы".

В Альянс против сжигания и за переработку отходов входит российское отделение Greenpeace, организация "Друзья Балтики", движение "ЭКА", "Центр экономии ресурсов", ассоциация "Раздельный сбор", экоцентр "Дронт".