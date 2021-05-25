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ЦИК выбрал регионы для онлайн-голосования в сентябре

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком определил шесть регионов, в которых избиратели получат возможность проголосовать через интернет на выборах в сентябре, сообщил зампред комиссии Николай Булаев. Это Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области и город Севастополь.

Такое решение члены ЦИК приняли путем рейтингового голосования. Всего комиссия получила заявки на проведение онлайн-голосования от десяти регионов, в которых в общей сложности живет 20 млнизбирателей.

По словам Булаева, ЦИК "идет аккуратно и взвешенно" в выборе регионов для проведения онлайн-голосования. "Нам бы хотелось испытать дистанционное электронное голосование в боевой обстановке, ограничившись 1-1,5 млн избирателей", - сказал он.

Седьмым регионом с возможностью онлайн-голосования будет Москва. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил членам ЦИК, что избирательные комиссии и программно-аппаратный комплекс Москвы готовы к проведению онлайн-голосования в сентябре. Он сослался на результаты тестирования.

Булаев также сообщил, что ЦИК планирует задействовать систему дистанционного электронного голосования и на муниципальных выборах.

"В тестировании мы применяли бюллетени в том числе и на муниципальных выборах. Мы пока находимся в том понимании, что и на ДЭГ в единый день голосования бюллетени муниципального уровня тоже будут использоваться", - сказал он.

Он отметил, что это "сложнейшая процедура, требующая большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа".

В столице онлайн-голосование на предстоящих выборах в сентябре будет организовано на разработанной мэрией платформе, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, глав 12 регионов и депутатов заксобраний 39 регионов.

Москва Курская область Ярославская область Мурманская область Ростовская область Нижегородская область Севастополь Центризбирком Николай Булаев

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