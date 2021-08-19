МИД РФ предложил услуги российских самолетов для вывоза афганских беженцев в другие страны

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить услуги своей гражданской авиации для вывоза из Афганистана граждан этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", - сказала она на брифинге в четверг.

В четверг стало известно, что Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана.

Захарова подчеркнула, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет, планируются только рейсы для желающих покинуть страну.

Она отметила, что в обычном режиме идет проработка чартерных вывозных рейсов, как это было и ранее в связи с пандемией коронавируса с участием местной авиакомпании. "Поскольку сейчас такой возможности нет, планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан", - добавила представитель МИД РФ.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть страну через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.