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МИД РФ предложил услуги российских самолетов для вывоза афганских беженцев в другие страны

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить услуги своей гражданской авиации для вывоза из Афганистана граждан этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", - сказала она на брифинге в четверг.

В четверг стало известно, что Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана.

Захарова подчеркнула, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет, планируются только рейсы для желающих покинуть страну.

Она отметила, что в обычном режиме идет проработка чартерных вывозных рейсов, как это было и ранее в связи с пандемией коронавируса с участием местной авиакомпании. "Поскольку сейчас такой возможности нет, планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан", - добавила представитель МИД РФ.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть страну через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Афганистан МИД РФ

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