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МИД РФ связал вопрос запрета "Талибана" в РФ с будущими шагами талибов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вопрос исключения "Талибана" (группировка запрещена в РФ - ИФ) из списков террористов будет зависеть от реальных шагов и действий талибов, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, которую (они - ИФ) проводят. Он, наверное, не решается в теории, он решается из практики. (...) Все будет меряться исходя из реальных действий. Мы фиксируем заявления, которые делаются", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Движение "Талибан" в августе взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент страны Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ, между тем вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что продолжает находиться в стране и считает себя законным главой государства. Салех находится в горной провинции Панджшер, которая остается единственным регионом, неподконтрольным талибам.

МИД Афганистан Талибан

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