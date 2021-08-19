Не менее 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - 12 человек погибли с воскресенья у международного аэропорта Кабула, через который продолжают эвакуировать из Афганистана иностранцев и некоторых афганцев, передает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

Талибы призвали людей, у которых нет соответствующих документов, покинуть территорию аэропорта.

Sky news отмечает, что в районе аэропорта отмечалась серьезная напряженность в связи с попытками людей, боящихся власти талибов, бежать из страны. Утром в четверг поступала информация о выстрелах вблизи толпы, также были слышны взрывы.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть страну через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.