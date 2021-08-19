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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Не менее 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула

Не менее 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - 12 человек погибли с воскресенья у международного аэропорта Кабула, через который продолжают эвакуировать из Афганистана иностранцев и некоторых афганцев, передает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

В миреВ отсеке шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США нашли человеческие останкиЧитать подробнее

Талибы призвали людей, у которых нет соответствующих документов, покинуть территорию аэропорта.

Sky news отмечает, что в районе аэропорта отмечалась серьезная напряженность в связи с попытками людей, боящихся власти талибов, бежать из страны. Утром в четверг поступала информация о выстрелах вблизи толпы, также были слышны взрывы.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть страну через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 19 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул

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