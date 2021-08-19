Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Кабуле организует вывоз россиян из Афганистана и просит граждан до 22 августа сообщить о желании вернуться на родину.

"Просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru", - сообщается в твиттере посольства.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) в августе взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент страны Ашраф Гани покинул страну и сейчас находится в ОАЭ. Между тем вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что остается в стране и считает себя законным главой государства. Он находится в горной провинции Панджшер – это единственный регион Афганистана, неподконтрольный талибам.

В движении "Талибан" заявляют, что ведут переговоры о создании переходного правительства с рядом афганских политических сил. Ни одна страна пока не признала "Талибан" законным руководством Афганистана.

На фоне смены власти многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей. В результате давки и беспорядков в аэропорту есть погибшие, также есть пострадавшие и погибшие участники акций протеста против "Талибана" в других регионах страны.