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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Актер Борис Щербаков госпитализирован в Москве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Народный артист России Борис Щербаков попал в больницу в Москве, врачи проводят обследование, но коронавирус у него не подтвердился, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Василий Щербаков.

"Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но он не подтвердился. Сейчас он пока еще в больнице, врачи изучают общее состояние. В принципе, оно неплохое, нет каких-то особых симптомов, но врачи хотят провести дополнительное обследование, но уже не связанное с коронавирусом", - сказал Щербаков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист госпитализирован с коронавирусом.

Щербакову 70 лет. Он известен по ролям в таких фильмах, как "С любимыми не расставайтесь", "Гостья из будущего", "Жених из Майами", а также в сериалах "Марш Турецкого", "Солдаты".

Борис Щербаков

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