Что произошло за день: четверг, 19 августа

Цены на газ, закон о русофобах и чемодан с 15 млн рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов. В четверг "Газпром" сообщил, что "по газопроводу "Северный поток 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа".

- Россия готовит вывоз своих граждан из Афганистана. В МИД РФ уточнили, что Москва готова предоставить услуги своей гражданской авиации для вывоза афганских беженцев в другие страны. На данный момент в аэропорту Кабула, через который продолжают эвакуировать иностранцев и некоторых афганцев, погибли уже 12 человек. Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

- ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов. Согласно решению Центризбиркома, который ссылается на данные Генеральной прокуратуры, Грудинин не выполнил требование законодательства об отказе от всех зарубежных активов.

- В РФ разработан закон о запрете въезда русофобов в страну. Как пояснил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, документ предусматривает запрет на въезд для иностранцев, которые унижают людей по национальному, религиозному или языковому признаку; унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны и др.

- Участник январской несогласованной акции в Москве получил 5 лет колонии за драку с росгвардейцем. Прокуратура просила для студента МГУ Саида-Мухаммада Джумаева шесть лет. Защита намерена обжаловать приговор.

- Актер Борис Щербаков госпитализирован в Москве. Сын 70-летнего артиста сообщил, что коронавирус у Щербакова не подтвердился.

- Житель Биробиджана забыл на улице чемодан с 15 млн рублей. Мужчина спешил в командировку и позвонил жене, когда заметил пропажу. К этому моменту чемодан уже изучали полицейские, они и вернули деньги, которые никто не тронул, супругам.