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Мосгорсуд подтвердил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы Дворковича

Мосгорсуд подтвердил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы Дворковича
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил неизменным приговор бывшему председателю совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданину США Джину (Евгению) Спектору, обвиненного в посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой - бывшей помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Об отклонении жалобы защиты Спектора "Интерфаксу" сообщил представитель Мосгорсуда Валерий Лазарев.

17 июня Останкинский суд приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима и оштрафовал на трехкратную сумму взятки - 14 116 805 рублей и 55 копеек. Он был признан виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК).

Спектор полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Поэтому его дело районный суд рассмотрел в особом порядке - без исследования доказательств, в апелляционной инстанции он мог оспаривать только меру назначенного ему наказания, а не обстоятельства дела, установленные судом.

По некоторым данным, Спектор упоминается в списке осужденных в России граждан США для возможного обмена, которые российская Федеральная служба исполнения наказаний передала в МИД перед встречей президентов двух стран в июне нынешнего года.

Спектор и Алексеева были арестованы в феврале 2020 года.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн рублей за продвижение лекарственных препаратов. Взятка была передана в форме билетов и путевок на отдых на Пхукет и Доминикану.

Как заявляло следствие, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Уголовное преследование обоих в настоящее время прекращено, как говорил источник "Интерфакса".

Алексеевой также предъявлено обвинение в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 291 УК). Как говорил "Интерфаксу" информированный источник, предполагаемый взяткодатель по этому эпизоду - генеральный директор "Медполимерпрома" Алексей Борисов - признал вину в полном объеме. Сейчас Борисов находится под домашним арестом.

Сама Алексеева вину по предъявленным обвинениям не признает.

В настоящее время расследование дела Алексеевой завершено, следствие готовит его к передаче в прокуратуру и суд.

Аркадий Дворкович Анастасия Алексеева Медполимерпром Алексей Борисов Джин Спектор Мосгорсуд

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