"ХимРар" отверг причастность своих сотрудников к делу о взятках помощнице Дворковича

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший председатель совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданин США Джин (Евгений) Спектор, обвиняемый в посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, никогда не работал в компании "ХимРар". Об этом заявила "Интерфаксу" PR директор группы Елена Сурина.

В заявлении Суриной, поступившем в "Интерфакс", подчеркивается, что Спектор никогда не работал в "ХимРаре", а "вся эта история с его арестом никак не связана с ГК ХИМРАР".

20 февраля 2020 года во время заседания Басманного суда Москвы, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения, сам Спектор, отвечая на вопрос суда о текущем месте его работы заявил: "Только что устроился в новую компанию - одна из компаний группы компаний "Хим-Рар" в Химках. "Хим-Рар" - через дефис. Фармацевтическая компания. Я устроился директором по развитию бизнеса, по развитию нового направления деятельности компании, по венчурному инвестированию. В стартап".

Дело против помощницы Дворковича

Алексеева и Спектор были арестованы по обвинению в получении особо крупной взятки и посредничестве даче особо крупной взятки соответственно.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. "за действия в пользу взяткодателя". Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) за 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану - также за 2 млн рублей.

Как заявляло следствие, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Оба, как говорил "Интерфаксу" осведомленный собеседник, находятся на свободе.

В начале 2021 года информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Спектор полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Алексеевой после ареста было предъявлено обвинение в получении еще одной взятки - крупной. Как сообщил источник "Интерфакса", предполагаемый взяткодатель - гендиректор "Медполимерпрома" Алексей Борисов - так же, как Спектор, признал вину в полном объеме, но отличие от американца российский бизнесмен находится под домашним арестом, куда его перевели из-под стражи спустя два месяца после задержания.