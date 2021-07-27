Прокуроры проверят попытку выгнать с площадки детей с аутизмом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Петербургское отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) пожаловалось в прокуратуру на попытку петербурженки прогнать с детской площадки детей с аутизмом, сообщила "Интерфаксу" руководитель отделения Наталья Денисова.

По ее словам, речь идет о проверке по статье 282 УК о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Денисова отметила, что "невежество взрослых людей, способных говорить о каком-то особом карантине для детей с особенностями, вызывает изумление", а основой инклюзивного общества являются общие для всех детские площадки, школы, магазины и музеи.

Прокуроры Красносельского района уже начали проверку по факту инцидента, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. По ее результатам будет принято решение о мерах реагирования.

В понедельник проверку инцидента начали в СК.

Ранее в СМИ появилась видеозапись конфликта на площадке у ЖК "Балтийская жемчужина". Там гуляли воспитанники центра инклюзивных проектов "Какая разница" с воспитателями. Местная жительница потребовала, чтобы этих детей увели гулять в другое место, потому что они испугали ее ребенка, не имеют права гулять на этой площадке и вообще должны находиться "в своих карантинах".

Следователи уже опросили одного из партнеров центра, который написал заявление в полицию, а также сотрудницу, которую недовольная жительница якобы била по рукам, сообщила одна из руководителей центра "Какая разница" Валерия Катаева.

Воспитанников проекта будут и впредь водить гулять на эту площадку, добавила она. По ее словам, в центре ждут указаний от следователей или полицейских о том, как поступать, если конфликт с петербурженкой возобновится. В центре "Какая разница" утверждают, что эта женщина уже не раз подходила к педагогам с требованием не приводить на площадку своих воспитанников.

"Проблема оказалась очень острой, и мне написали после этого очень много мам детей с ОВЗ, которые рассказали, что гуляют со своими детьми на площадках только ночью или рано утром или ищут заброшенные площадки, чтобы не нарываться на такие вот конфликты", - рассказала Катаева.