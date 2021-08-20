Вместе с Британией санкции за Скрипалей и Навального ввели и США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Санкции, которые Великобритания ввела против семи сотрудников ФСБ в связи с отравлениями политика Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, были введены одновременно и Соединенными Штатами, сообщила пресс-служба британского МИД.

В пресс-релизе уточняется, что ограничения были наложены в рамках автономного режима санкций против применения химического оружия. Попавшим под санкции сотрудникам ФСБ будет запрещен въезд в США и Великобританию и в этих странах будут заморожены их активы.

"Данные лица напрямую ответственны за планирование и исполнение покушения на г-на Навального в Томске 20 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Новые санкции призваны продемонстрировать, что Великобритания и ее партнеры будут настаивать на привлечении к ответственности тех, кто нарушает конвенцию по обращению с химоружием.

"С тех пор как год назад произошло ужасающее отравление Алексея Навального, Великобритания находится на первом плане в формировании международного ответа на это чудовищное деяние. Через наш режим санкций против применения оружия и ОЗХО мы посылаем четкий сигнал, что любое применение химического оружия российским государством будет нарушением международного законодательства и что необходимо провести прозрачное расследование по факту. Мы призываем Россию задекларировать ее полный запас веществ типа "Новичок"", - заявил через пресс-служба глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Москва отрицает причастность к случившемуся с Навальным и настаивает, что расследовать этот инцидент мешает отказ ОЗХО и Германии делиться собственными наработками.

20 августа под санкции попали семь сотрудников ФСБ, в том числе директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

2 марта 2021 года санкции против России в связи с Навальным ввели Евросоюз и США.

К годовщине "дела Навального" российский МИД назвал инцидент спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.