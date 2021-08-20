Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вместе с Британией санкции за Скрипалей и Навального ввели и США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Санкции, которые Великобритания ввела против семи сотрудников ФСБ в связи с отравлениями политика Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, были введены одновременно и Соединенными Штатами, сообщила пресс-служба британского МИД.

В пресс-релизе уточняется, что ограничения были наложены в рамках автономного режима санкций против применения химического оружия. Попавшим под санкции сотрудникам ФСБ будет запрещен въезд в США и Великобританию и в этих странах будут заморожены их активы.

"Данные лица напрямую ответственны за планирование и исполнение покушения на г-на Навального в Томске 20 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Новые санкции призваны продемонстрировать, что Великобритания и ее партнеры будут настаивать на привлечении к ответственности тех, кто нарушает конвенцию по обращению с химоружием.

"С тех пор как год назад произошло ужасающее отравление Алексея Навального, Великобритания находится на первом плане в формировании международного ответа на это чудовищное деяние. Через наш режим санкций против применения оружия и ОЗХО мы посылаем четкий сигнал, что любое применение химического оружия российским государством будет нарушением международного законодательства и что необходимо провести прозрачное расследование по факту. Мы призываем Россию задекларировать ее полный запас веществ типа "Новичок"", - заявил через пресс-служба глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Москва отрицает причастность к случившемуся с Навальным и настаивает, что расследовать этот инцидент мешает отказ ОЗХО и Германии делиться собственными наработками.

20 августа под санкции попали семь сотрудников ФСБ, в том числе директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

2 марта 2021 года санкции против России в связи с Навальным ввели Евросоюз и США.

К годовщине "дела Навального" российский МИД назвал инцидент спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.

Великобритания США МИД Доминик Рааб ФСБ ОЗХО Новичок Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Столтенберг инициирует расследование после победы талибов в Афганистане

Столтенберг инициирует расследование после победы талибов в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Путин выступил против вмешательства в дела Афганистана и развала страны

Афганистан во власти талибов

СМИ сообщили о переговорах талибов о сдаче последней свободной провинции

СМИ сообщили о переговорах талибов о сдаче последней свободной провинции

Brent подешевела до $65,95 за баррель

Навальный попал в больницу

Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального

Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального

Путин уверен, что визит Меркель будет не только прощальным, но и содержательным

Путин уверен, что визит Меркель будет не только прощальным, но и содержательным
Афганистан во власти талибов

Экс-президент Афганистана начал переговоры с последней провинцией, не сдавшейся талибам

Черногория вернула коронавирусные ограничения для туристов

Пандемия коронавируса

Израиль разрешил прививать людей старше 40 лет тремя дозами COVID-вакцины

Израиль разрешил прививать людей старше 40 лет тремя дозами COVID-вакцины

Корабли ВМФ РФ после отказа Испании встали на якорь у побережья Алжира

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');