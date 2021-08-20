Глава Союза журналистов Москвы связал с выборами признание "Дождя" иноагентом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте по правам человека обсуждает внесение телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов, заявил "Интерфаксу" ее председатель, глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев. Ему лично это решение кажется связанным с предстоящими выборами.

Решение Минюста он назвал "очень неожиданным" для большинства.

"Мы сейчас ведем интернет-дискуссию в постоянной комиссии Совета по правам человека, где я являюсь председателем, обсуждаем, что и как предпринимать, что делать. Пока единого решения нет, есть удивление, недоумение", - рассказал он.

После обсуждения комиссия решит, что делать дальше.

"Моя личная позиция - что власть очень перестраховывается перед выборами. Может быть, имело бы смысл в каких-то других сферах пропаганды работать шире, а не действовать методом запрета", - сказал Гусев.

Минюст 20 августа внес в реестр СМИ-иноагентов телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", а также семь журналистов. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко заявил, что телеканал является российским СМИ, его доходы прозрачны и публикуются, и пообещал, что "Дождь" оспорит это решение Минюста в суде. По его словам, телеканал продолжит работать.

Редакция "Важных историй" также пообещала продолжить работу и выпустить новое расследование уже на следующей неделе.

Член СПЧ Николай Сванидзе отметил, что закон об иноагентах тащит Россию в средневековье. По его мнению, решение Минюста - это политическая акция и оно затруднит "морально и материально" работу журналистов .