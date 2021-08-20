Издание "Важные истории" продолжит работу в статусе иноагента

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Редакция издания "Важные истории" пообещала, что продолжит заниматься журналистскими расследованиями, несмотря на статус иноагента. Минюст внес это СМИ в реестр иноагентов 20 августа.

"Редакция "Важных историй", а также ее авторы, признанные иноагентами, сообщают следующее: с момента своего основания, год назад, мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей. Сделали мы это для того, чтобы быть свободными, - говорится в обращении. - А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично".

Новое расследование "Важные истории" пообещали выпустить уже на следующей неделе.

Одновременно с "Важными историями" (Юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии) в реестр СМИ-иноагентов попал телеканал "Дождь".

Кроме того, СМИ-иноагентами признаны ещё семь журналистов: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.