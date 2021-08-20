"Дождь" обжалует внесение в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Дождь" считает незаконным решение Минюста внести его в реестр СМИ-иногентов и обжалует его в суде, заявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко. Он добавил, что "Дождь" продолжит работу.

"Позиция очень простая. Телеканал "Дождь" не является иностранным агентом. Более того, телеканал "Дождь" не является каким-то еще агентом. Телеканал "Дождь" - российское СМИ. Все 11 лет своего существования "Дождь" работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте", - написал Дзядко в своем телеграм-канале.

"Конечно, мы будем обжаловать это решение - как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде", - добавил он.

Минюст 20 августа внес в реестр СМИ-иноагентов "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Об этом решении редакция "Дождя" узнала, зайдя на сайт министерства.

"Важные истории" пообещали продолжить работу и уже на следующей неделе опубликовать новое расследование.

"Дождь" - российский круглосуточный информационный телеканал и одноименный медиахолдинг. В эфире канала выходят новостные, аналитические, дискуссионные и авторские программы, концерты, художественные чтения, а также документальные фильмы, видео-арт. На канале широко освещались протесты.

Телеканал ведет вещание через интернет.

"Важные истории" - интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

Внесение телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов воспринимается как политическая акция, это "морально и материально" затруднит его работу, заявил член Совета при президенте по правам человека Николай Сванидзе.

"Какое отношение он имеет к иноагентам, я не знаю. Но при этом у него хорошая репутация, либеральная репутация, поэтому эта акция воспринимается как чисто политическая", - сказал он "Интерфаксу".

Теперь, по его мнению, у канала "могут возникнуть проблемы с рекламодателями и возможно сокращение штата сотрудников".

Сванидзе отметил, что всегда выступал против закона об иноагентах. "Я считаю его очень плохим для нашей страны. Этот закон тащит нас в глубины Средневековья", - сказал он.

В свою очередь другой член СПЧ Светлана Маковецкая в разговоре с агентством отметила, что увеличение в России количества иностранных агентов, в целом (и физических лиц, и средств массовой информации), "кажется очень тревожным". "Происходит какая-то радикализация ситуации с иноагентами", - заявила она.

"Продолжается очень опасная штука. Опасная в том, что все меньше становится понятно, что именно должна делать группа людей или СМИ, чтобы они не были причислены к иностранным агентам. Можно принимать какие угодно законы, но эти законы не должны терроризировать всех окружающих", - отметила она.