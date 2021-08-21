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Орбиту МКС скорректировали перед прибытием следующей экспедиции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,2 километра в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18", сообщили в "Роскосмосе".

"В 07:04 мск с помощью двигателей модуля "Звезда" проведена коррекция высоты орбиты МКС", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, после маневра средняя высота составляет 420,91 км над поверхностью Земли.

Как сообщали в госкорпорации, коррекция проводилась двигателями модуля, а не транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" в целях более эффективного использования топлива, так как космический грузовик пристыкован к модулю МИМ-2 "Поиск".

Коррекция орбиты станции планировалась на 19 августа, но была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны. "Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director (сменный руководитель полетом) партнеров", - заявили в "Роскосмосе".

Ранее орбита МКС корректировалась 24 июня.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

МКС Роскосмос

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