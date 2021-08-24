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В Пскове завели дело после гибели людей в сгоревшем гостевом доме

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Псковской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в гостевом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц).

Ночью 21 августа в результате пожара в гостевом доме "Поместье Званское" в деревне Подборовье-1 Псковского района погибли трое из шести постояльцев. Все они разместились в гостевом доме для временного проживания за плату, говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3:23 субботы. К прибытию пожарных дом уже горел открытым пламенем. В результате пожара один пострадавший был госпитализирован, тела еще трех человек извлекли из-под завалов.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропечи в сауне. Сообщалось также, что, по предварительным данным, в сгоревшем доме не было средств пожаротушения и пожарной сигнализации. Пострадавшие не могли получить своевременного оповещения после возгорания и погибли в результате отравления продуктами горения.

Псковская область

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