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На Кубани ликвидировали последствия подтоплений почти во всех населенных пунктах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Последствия подтоплений в Краснодарском крае ликвидированы в 35 из 38 пострадавших населенных пунктов, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы ведутся в Анапе и Славянске-на-Кубани.

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Как рассказали в пресс-службе, полностью от воды освобождено 12 населенных пунктов в Темрюкском районе, пять - в Анапе и Крымском районе, девять - в Славянском районе, два - в Новороссийске и еще по одному в Ейском и Приморско-Ахтарском районах.

Для ликвидации последствий ЧС и освобождения территорий от воды были обустроены шесть водоотводных каналов протяженностью почти 2,2 метра.

Подтопленными остаются три населенных пункта, в которых расположены 19 домов и 181 придомовая территория.

Продолжают функционировать 17 пунктов временного размещения, в которых размещено 617 человек, из них 229 детей. За сутки завершена работа двух пунктов.

В ликвидации последствий подтопления задействована группировка общей численностью 1 039 человек и 285 единиц техники.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч домов в Краснодарском крае оказались подтопленными из-за обильных осадков. В нескольких муниципалитетах края был введен режим ЧС.

Краснодарский край

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