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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Более 3 тыс. жителей Кубани обратились за возмещением ущерба от подтопления

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ущерб от подтоплений просчитывают в Краснодарском крае, уже приняты заявления, по которым компенсация составит суммарно более 160 млн рублей.

Согласно данным администрации края, в Темрюкском районе приняты 1 213 заявлений на компенсацию причиненного ущерба. Обработано 859 актов на общую сумму выплат 149,2 млн рублей. 118 жителям уже выплатили 6,9 млн рублей.

В Славянском районе пострадавшим в результате ЧС выплатят 13,7 млн рублей.

В РоссииВладельцы более 500 подтопленных домов в Новороссийске получат выплатыЧитать подробнее

В Анапе в работе находится свыше 800 заявлений на выплаты пострадавшим в результате ЧС.

Оценочные комиссии в городе Новороссийске и сельских округах также обследовали более 800 домов. По 542 из них будут назначены выплаты пострадавшим в результате ЧС. Формирование пакетов документов продолжается.

Отмечается, что во всех пострадавших от непогоды территориях уже начались перечисления выплат.

Краснодарский край

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