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Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в райцентре и четырех населенных пунктах Крымского района Краснодарского края из-за угрозы подтоплений, сообщил в своем телеграм-канале глава района Сергей Лесь.

"В Крымском районе локально введен режим ЧС: в городе Крымске, а также в Нижнебаканском, Пригородном, Южном и Мерчанском сельских поселениях. Сильные дожди наполняют реки, по прогнозам возможно повышение уровня до неблагоприятных отметок", - написал Лесь.

Он отметил, что, если территории будут подтоплены, возможно отключение света, воды и газа.

Ранее сообщалось о введении в 14 муниципалитетах Кубани режима ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске. Сильные осадки прогнозировали также в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Вечером в воскресенье на территории края оставались подтопленными более 200 домовладений и более 1,9 тыс. придомовых территорий.

Краснодарский край

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