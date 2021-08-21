Треть посевов риса и виноградники Кубани пострадали из-за сильных дождей

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Циклон, прошедший на территории Краснодарского края, который является крупнейшим в РФ регионом по выращиванию винограда и риса, может негативно сказаться на урожае этих культур, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"В этом году в крае засеяли рис на площади 118 тыс. га. Сегодня сложная ситуация сложилась в Славянском районе - из-за сильных дождей более 36 тыс. га пострадали. (...) Природные катаклизмы могут сказаться на урожае винограда. Но делать прогнозы по сбору сейчас рано", - говорится в сообщении.

Поясняется, что ранние сорта риса в ближайшее время нужно готовить к уборке, требуется сливать воду из рисовых чеков, иначе посевы могут погибнуть.

"Ситуация осложняется тем, что рядом лиманы. Сейчас воды слишком много, и мы вынуждены привлекать дополнительное оборудование для ее перекачки. Продовольственная безопасность страны по рису практически полностью зависит от нашего края. У нас производится более 70% российского риса. Мы постараемся не допустить потери", - приводятся в сообщении слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Губернатор отметил, что Минсельхоз региона контролирует работы по отводу воды из рисовых чеков. В рисоводческие хозяйства Славянского района доставляют дополнительные насосные агрегаты и спецтехнику из других муниципалитетов.

Стихия прошлась и по ключевым виноградарским территориям Краснодарского края - Новороссийску, Анапе, Темрюкскому району. "Какие конкретно площади пострадали - говорить сложно, потому что проехать к виноградным плантациям техника пока не может", - добавил он и пояснил, что как только это станет возможным, аграрии совместно со специалистами Минсельхоза завершат оценку нанесенного ущерба.

По словам главы региона, потери ягоды возможны из-за смещения сроков уборки. Кроме того, есть риск развития на виноградниках различных заболеваний. Аграрии уже приступили к обработке насаждений.

Общая площадь виноградников на Кубани составляет 28,3 тыс. га (32% от всех площадей виноградников в России). При этом доля края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 40%. Валовый сбор винограда в 2020 году составил 208,7 тыс. тонн.

По данным пресс-службы администрации региона, для виноградарей сегодня доступны все существующие меры поддержки. На господдержку виноградарства в текущем году выделено более 600 млн рублей. Эти средства планируется направить на субсидирование части затрат: закладки виноградников, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевки виноградников.