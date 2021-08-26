Энергетики проинспектировали с воздуха магистральную ЛЭП в Хабаровском крае

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") провели вертолетный облет линии электропередачи 500 кВ "Хабаровская - Хехцир 2", попавшую в зону затопления во время летнего паводка в Хабаровском крае.

Как сообщила во вторник пресс-служба "МЭС Востока" (филиал "Россети ФСК ЕЭС"), облёт линий электропередачи позволяет за короткий временной период проверить состояние линий, обеспечить оперативное обнаружение и устранение причин возможного возникновения нештатных ситуаций.

В августе в Хабаровском крае наиболее опасная паводковая ситуация сложилась в бассейне реки Амур. Поэтому вертолетный облет был совершен вдоль участка трассы линии электропередачи 500 кВ "Хабаровская - Хехцир-2", находящейся в зоне возможного подтопления. Во время облета велась фото- и видеосъемка.

"По результатам анализа всех материалов серьезных замечаний к состоянию осмотренного линейного магистрального объекта не выявлено. Однако после схода воды особое внимание будет уделено опорам, фундаменты и металлические конструкции которых оказались в воде. Их насчитывается 22 штуки. В дальнейшем при необходимости будет проведено укрепление фундаментов и другие восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Протяженность ВЛ 500 кВ "Хабаровская - Хехцир 2" составляет 122,3 км. Энергообъект является важным звеном в выдачи мощности амурской генерации - Зейской и Бурейской ГЭС - потребителям края, а также транзита электроэнергии в Приморье.