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Паводок на Амуре подтопил 12 жилых домов в пригороде Хабаровска

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур продолжает расти, подтоплены 12 домов и 28 приусадебных участков в селе Корсаково-2 в пригороде Хабаровска, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Уровень реки продолжает повышаться. В селе Корсаково-2 произошло подтопление 12 жилых домов, 28 приусадебных участков, 144 земельных и четырех участков внутрипоселковых дорог", - говорится в сообщении.

В Хабаровске на островной части подтоплено почти 1,4 тыс. дачных участков. В селе Корсаково-1 под водой оказались два приусадебных участка и четыре земельных.

Кроме того, подтопления отмечаются в селе Виноградовка, Князе-Волконское. Также подтоплены автодороги селах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Мичуринское.

"За сутки вода зашла еще на четыре участка внутрипоселковых дорог в селах Дубовый мыс, Гасси, Синда, Искра", - отмечается в сообщении.

По данным Дальневосточного УГМС, утром в воскресенье уровень Амура у Хабаровска вырос на 14 сантиметров до отметки 564 см.

Прохождение гребня паводка ожидается с 16 по 19 августа. По прогнозам гидрологов, уровень воды в реке возле Хабаровска может составить 600-660 см, что выше отметки опасного явления. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще ряде районов 7 августа введен режим ЧС.

Хабаровск

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