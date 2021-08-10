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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июле упал на 12% к 2019 году

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В России в июле пассажиропоток авиакомпаний упал на 12% к июлю 2019 года, до 12,5 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации. При этом показатель вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем 2020 года, когда внутренние и зарубежные перелеты были существенно ограничены из-за пандемии.

Группа "Аэрофлот" в июле сократила перевозки примерно на 16% в сравнении с июлем 2019 года, до 5,2 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"). В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 млн пассажиров, "Победа" - 1,5 млн, "Россия" - 1,2 млн. В июле 2020 года вся группа перевезла 2,9 млн человек.

Авиакомпания S7 перевезла в июле 1,7 млн человек (в июле-2019 - 1,9 млн, в июле-2020 - 1,3 млн), "Уральские авиалинии" - 1,1 млн (в июле-2019 - 1,1 млн, в июле-2020 - 622 тысяч).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 23,1 млрд пассажиро-километров (в июле-2019 - 34,9 млрд, в июле-2020 - 13,2 млрд).

С начала года российские авиакомпании перевезли 56,6 млн пассажиров, что на 21% меньше, чем за тот же период 2019 года, и на 64% больше, чем в январе-июле прошлого.

Уточненные данные о перевозках в июле Росавиация опубликует в конце августа.

Росавиация Аэрофлот S7 Уральские авиалинии коронавирус

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