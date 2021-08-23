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Суточная COVID-заболеваемость в РФ снизилась до показателей конца июня

Суточная COVID-заболеваемость в РФ снизилась до показателей конца июня
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Еще 19 454 случая инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Последний раз такие низкие показатели суточной заболеваемости в России фиксировались в двадцатых числах июня.

В стране умерли за сутки 776человек. Наибольшая смертность зафиксирована в столице - 53 летальных случая за сутки, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае -34. Общее число жертв COVID-19 выросло до 176 820.

Поправились и выписаны 6,034 млн пациентов, в том числе 15 401 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ. В Москве зафиксированы 1 458 новых случаев COVID-19, аналогичная суточная заболеваемость в городе была в конце марта текущего года. В Московской области 1187 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 691.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 6 млн 766 541 случай коронавирусной инфекции.

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