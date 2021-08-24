Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 212,5 млн

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника составило 212 540 737, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний умер 4 441 321 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где обнаружен 37 939 681 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 629 441.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 474 773, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 435 110.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 583 994 заболевших, умерли 574 848 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 571,4. В США на 1 млн жителей скончался 1 941 человек, в Индии - 312, в Бразилии - 2 683.