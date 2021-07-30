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Пробную партию воды Крыма добыли из-под Азовского моря

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Специалисты добыли первую пробную партию воды из-под Азовского моря и будут изучать ее качество, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь идет о добыче воды для нужд крымчан.

"Мы нашли воду на глубине 100 метров. То, что вода там есть, это точно, вопрос какая", - сказал чиновник.

Данные о качестве воды раскроют позднее.

"Воду вчера-сегодня забрали, отправляют в Москву на анализ", - сказал Хуснуллин.

По его информации, будут пробурены еще несколько скважин, это работа продлится до конца сентября.

В начале июля вице-премьер Крыма Евгений Кабанов говорил, что под Азовским морем продолжаются поиски источников пресной воды.

До того Хуснуллин предполагал, что точные объемы пресной воды под дном Азовского моря, которые могут помочь вододефицитному Крыму, и их удаленность от берега будут известны к июлю.

Федеральное правительство в первой декаде апреля распорядилось выделить 70 млн рублей для Росгеологии на проведение геологоразведки под морем.

Объем пресной воды под Азовским морем предварительно оценивался в 0,5-1,2 млрд кубометров в год.

Крым Марат Хуснуллин Азовское море

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