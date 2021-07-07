Запасы и качество пресной воды под Азовским морем уточнят в августе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Работы по изучению объемов и качества пресной воды под Азовским морем, которую планировалось использовать для нужд Крыма, где несколько лет наблюдался засушливый период, продолжаются, результат ожидается через месяц. Об этом сообщил зампред крымского правительства Евгений Кабанов.

"Первоначальные данные, которые получены, не дают нам полной картины по объему и по качеству. Еще дополнительно подрядчик выполняет изыскательские работы. Думаю, что в первой декаде августа будет ясно", - сказал Кабанов журналистам в Симферополе в среду.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что точные объемы пресной воды под дном Азовского моря, которые могут помочь вододефицитному Крыму, и их удаленность от берега будут известны к июлю.

Правительство России в первой декаде апреля распорядилось выделить деньги на проведение геологоразведки - 70 млн рублей субсидии для Росгеологии.

Объем пресной воды под Азовским морем предварительно оценивался в 0,5-1,2 млрд куб. м в год.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года. Однако первый месяц лета и начало июля оказались очень дождливыми: на юге, востоке и юго-западе полуострова выпало много осадков.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 отменила график. Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул горячее водоснабжение после перерыва в 8 месяцев. Проблемы оставались в Алуште, там вода подавалась только пять часов в сутки, но после ливней в июне, которые пополнили запасы в водохранилище, ее выключают только на ночь.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин РФ весной 2021 года добавил еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.