В РКН сообщили, что информировали Минюст о "Дожде" по запросу этого ведомства

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в ответ на запрос Минюста проинформировал его о том, что телеканал "Дождь", признанный позднее СМИ-иноагентом, регулярно демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, а также получал финансирование из-за рубежа.

"Вопрос признания средства массовой информации иноагентом находится в компетенции Министерства юстиции. В свою очередь Роскомнадзор отмечает, что телеканал "Дождь" регулярно демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, а также получал финансирование из-за рубежа, о чем Роскомнадзор проинформировал Минюст в ответ на его запрос", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в понедельник.

Между тем, как ранее сообщили несколько членов Совета по правам человека, представитель Минюста на заседании, посвященной признанию "Дождя" СМИ-иностранным агентом сообщил, что ведомство исполняет техническую роль.

Как сообщил "Интерфаксу" член СПЧ, журналист Николай Сванидзе, на встрече был представитель Минюста Роман Цыганов. "Он вполне четко и ответственно отвечал на вопросы. По его словам, Минюст выполняет роль техническую, он получает документы из Росфинмониторинга, Роскомнадзора, он эти документы исполняет. Я думаю, что он говорил чистую правду. Согласно этим документам, в частности, "Дождь" причислен к иностранным агентам", - сказал Сванидзе.

Как сообщила в своём фейсбуке член СПЧ Ева Меркачева, на встрече было отмечено, что в запросе, подступившем в Минюст из Роскомнадзора, говорится, что "Дождь", в частности, распространял материалы, созданные другими СМИ-иностранными агентами. Является ли это одной из причин внесения телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иностранных агентов, не уточняется.

20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, СМИ-иноагентами признаны ещё семь журналистов: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое - лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.