Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ЦИК скоро разъяснит, что делать на выборах СМИ и наблюдателям-иноагентам

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком скоро подготовит разъяснения, как смогут работать на предстоящих выборах СМИ и наблюдатели, которые признаны в России иностранными агентами, пообещала председатель комиссии Элла Памфилова.

"Поскольку у нас в соответствии с законом появились так называемые иностранные агенты, и в части, которая касается выборов, мы в ближайшее время, на основании принятого закона и разъяснений, и информации от Минюста такие разъяснения подготовим и дадим", - сказала он.

В сентябре голосование на выборах различного уровня пройдет 17, 18 и 19 сентября, семь регионов получили право организовать онлайн-голосование.

СМИ-иностранными агентами в последние месяцы были признаны телеканал "Дождь", а также издания "Медуза", The Insider, "ПАСМИ" и VTimes. VTimes с тех пор закрылось.

Наблюдавшее за выборами движение "Голос", основанное в 2000 году, было признано НКО-иноагентом в 2013 году. 18 августа 2021 года Минюст внес "Голос" в новый реестр - список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Центризбирком Элла Памфилова Минюст Голос

Новости по теме

Новости

Путин предложил запретить банкам списывать у должников соцвыплаты

Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

Путин заявил о планах индексации пенсий в 2022 г. выше уровня инфляции

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"

МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"

ЦИК исключил 8 кандидатов из списков ЛДПР, "Новых людей" и "Яблока"

В России на переработку идет лишь 4% твердых коммунальных отходов

В России на переработку идет лишь 4% твердых коммунальных отходов
Пандемия коронавируса

В центре "Вектор" сообщили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID

В центре "Вектор" сообщили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID

Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

Путин уволил замглавы СКР Рассохова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');