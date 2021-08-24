ЦИК скоро разъяснит, что делать на выборах СМИ и наблюдателям-иноагентам

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком скоро подготовит разъяснения, как смогут работать на предстоящих выборах СМИ и наблюдатели, которые признаны в России иностранными агентами, пообещала председатель комиссии Элла Памфилова.

"Поскольку у нас в соответствии с законом появились так называемые иностранные агенты, и в части, которая касается выборов, мы в ближайшее время, на основании принятого закона и разъяснений, и информации от Минюста такие разъяснения подготовим и дадим", - сказала он.

В сентябре голосование на выборах различного уровня пройдет 17, 18 и 19 сентября, семь регионов получили право организовать онлайн-голосование.

СМИ-иностранными агентами в последние месяцы были признаны телеканал "Дождь", а также издания "Медуза", The Insider, "ПАСМИ" и VTimes. VTimes с тех пор закрылось.

Наблюдавшее за выборами движение "Голос", основанное в 2000 году, было признано НКО-иноагентом в 2013 году. 18 августа 2021 года Минюст внес "Голос" в новый реестр - список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.