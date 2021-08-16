Следующая попытка запуска Starliner возможна во второй половине октября

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Следующая попытка запуска перспективного американского космического корабля CST-100 Starliner, отложенная в начале августа из-за выявленных неполадок, может быть предпринята не ранее второй половины октября. Об этом сообщило специализированное издание Space Flight Now.

Это вызвано тем, что в конце августа к Международной космической станции (МКС) полетит грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX и пристыкуется к узлу, который должен был занять Starliner. Грузовик Cargo Dragon пробудет в составе МКС весь сентябрь. Кроме того, в середине октября со стартовой площадки, которую должна была использовать ракета-носитель Atlas 5 с кораблем Starliner, NASA планирует отправить в полет космический аппарат Lucy для исследования группы астероидов.

Ранее планировалось, что CST-100 Starliner в рамках второго тестового полета в беспилотном режиме отправится к МКС 30 июля. Там он должен был пристыковаться к переднему порту модуля Harmony. Однако из-за расследования инцидента с российским модулем "Наука" (на котором 29 июля самопроизвольно включились двигатели и развернули станцию на 45 градусов), запуск был перенесен на 3 августа. Однако 3 августа из-за технических проблем за три часа до старта запуск был отложен.

Во время подготовки к запуску Starliner инженеры Boeing, отвечающие за его исправность и состояние, обнаружили неожиданные показания положения клапана в двигательной установке.

Он был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Однако инженерам не удалось разрешить возникшие проблемы, и было принято решение отправить Starliner на завод-изготовитель.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За прошедшее после первого испытательного полета время Boeing и NASA внесли около 80 корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если после устранения нынешних технических проблем второй полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.