Минобороны подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России подписало контракт на поставку новых гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщили в военном ведомстве во вторник.

"Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон"). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", - сказали в военном ведомстве.

Минобороны РФ сообщало об испытаниях морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которой планируется оснащать корабли и подводные лодки.

Пуски "Циркона" в июле 2021 года, в декабре, ноябре и октябре 2020 года осуществил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

С разработкой наземной версии "Циркон" не должно возникнуть больших трудностей, сообщил 21 июля генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Обносов заявил, что работы по морской ракете "Циркон" согласованы с Минобороны РФ и все идет по графику.

"Система очень сложная, в ряде пусков участвовал лично - потрясающе. Надеюсь, что все, что запланировано, будет исполнено", - сообщил Обносов.

Обносов 21 июля заявил, что Россия опережает США в области создания гиперзвукового оружия.