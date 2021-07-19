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Корабль Северного флота РФ провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные провели очередное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7 Махов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ Циркон

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