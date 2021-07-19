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Пентагон в курсе сообщений об испытании в РФ гиперзвукового "Циркона"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Пентагоне видели сообщения об испытании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон" и считают, что такого рода вооружение оказывает дестабилизирующее воздействие, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

В РоссииКорабль Северного флота РФ провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон"Читать подробнее

На брифинге, отвечая на вопрос журналиста, он не стал комментировать испытательную стрельбу, отметив лишь, что в Пентагоне "в курсе этих утверждений".

"Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут оказывать дестабилизирующее воздействие, представлять серьезные риски", - добавил Кироби.

"Контраст заключается в том, что США, со своей стороны, разрабатывают гиперзвуковые системы, вообще не предназначенные для доставки ядерных зарядов", - добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что российские военные провели очередное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря", - сообщили в Минобороны РФ. По данным объективного контроля, ракета "Циркон" успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. Минобороны РФ сообщило, что в ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон".

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в Минобороны. Военное ведомство сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков", в частности, в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" - один из самых современных кораблей ВМФ России. 23 апреля этого года Северный флот сообщил, что "Адмирал Горшков" в этом году завершит испытание гиперзвукового оружия. Корабли этого проекта станут первыми штатными носителями такого оружия, заявил флот. Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРФ) запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Россия Пентагон Циркон Минобороны РФ Джон Кирби

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