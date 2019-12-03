Ремонтируемый мост на окраине Оренбурга рухнул из-за проезда грузовика со щебнем

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Обрушение моста в районе поселка Кушкуль на въезде в Оренбург в понедельник произошло из-за проезда груженого автомобиля, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора". Предварительной причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда груженого автомобиля", - говорится в сообщении.

По словам министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, мост был на плановом ремонте, который длился в течение месяца и должен был завершиться в середине следующего года.

"По предварительным данным, проход большегруза стал причиной обрушения. На въезде на путепровод были знаки, ограничивающие массу автомобиля", - приводятся в сообщении слова Полухина.

Движение в районе происшествия будет ограничено на сутки, организованы пути объезда. К разбору завалов привлечено 39 человек и 15 единиц техники.

Сообщение об обрушении моста по ул. Терешковой на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина поступило в экстренные службы в понедельник в 17:10 по московскому времени. Обрушилось несколько пролетов виадука. По данным СУ СКР, пострадали два человека: водители грузового и легкового автомобилей, их госпитализировали.

Возбуждено дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Прокуратура региона даст оценку действиям подрядных организаций, занимавшихся ремонтом моста, соблюдению норм техники безопасности, а также строительных норм и правил.