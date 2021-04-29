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Крым потребует завести уголовное дело на 12 украинцев за блокаду полуострова

Причастными к блокаде в Крыму, в частности, считают Порошенко и Кравчука

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крымская рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову Украиной, утвердила в четверг проект заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад Крыма, передал корреспондент "Интерфакса".

"Поддержать проект заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении граждан Украины, принимавших участие в организации ряда блокад в отношении Крыма", - сказал руководитель рабочей группы, первый зампред парламента Крыма Ефим Фикс на заседании.

Рабочая группа считает, что к преступлениям причастны 12 человек, в их числе: экс-президент Украины Петр Порошенко, бизнесмен Ленур Ислямов (признан судом первой инстанции организатором энергоблокады полуострова в 2015 году - ИФ), экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев, а также бывшие депутаты Рефат Чубаров и Андрей Сенченко. В качестве доказательств на заседании представили их заявления, сделанные в эфире украинских телеканалов.

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По словам Фикса, совершенные преступления могут быть квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: теракт (ст.205), содействие террористической деятельности (205.1), публичные призывы и оправдание террористической деятельности (205.2), организация террористического сообщества и участие в нем (205.4), организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности (205.5), диверсия (281), экоцид (358), акт международного терроризма (361).

Заявление о возбуждении уголовного дела будет направлено в Следственный комитет РФ и ФСБ.

"Преступники должны быть наказаны судом РФ. Как оно будет реализовано - вопрос другой, но они должны знать, что в Крыму они осуждены и приговорены. Пусть они с этим живут и подумают, что они сделали в своей жизни", - отметил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Претензии к Украине из-за Крыма

Впервые идею подсчета ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта 2019 года в Симферополе, где принимал участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения региона с Россией. Для изучения этого вопроса специальные рабочие группы были сформированы в нижней палате парламента и Госсовете Крыма.

Крымская группа экспертов обнародовала первые результаты работы по определению ущерба летом 2019 года. В частности, названа сумма упущенных за 23 года выгод - 2,5 трлн рублей. Также власти республики, которая столкнулась с дефицитом воды, решили подсчитать ущерб от организованных Украиной блокад - энергетической, продовольственной, транспортной и водной.

По итогам подсчета ущерба власти Крыма планируют подготовить иски в суд. Первое разбирательство будет связано с перекрытием Украиной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Крым Украина Ефим Фикс

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