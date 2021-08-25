Минздрав спрогнозировал, что во II полугодии почти 4 млн россиян заболеют COVID

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Минздраве прогнозируют, что во II полугодии коронавирусом COVID-19 в России заболеют почти 4 млн человек, пятая часть которых попадет в больницы; по данным Фонда медицинского страхования (ФОМС), на их лечение потребуется более 110 млрд рублей, сообщили в Счетной палате (СП).

Как говорится в оперативном докладе СП об исполнении федерального бюджета за I полугодие, опубликованном в среду, по оценке Фонда, на медпомощь пациентам с коронавирусом во втором полугодии потребуется 111,4 млрд рублей, "в том числе в условиях круглосуточного стационара - 106,3 млрд рублей".

При этом ФОМС исходит из прогноза Минздрава, согласно которому число активных случаев коронавируса в РФ в июле-декабре 2021 года составит 3 924 700 человек, "из которых 20% будет оказана медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара - 784,9 тыс. госпитализаций", отмечается в докладе.

По данным Фонда, дополнительная потребность финансового обеспечения на II полугодие на оказание медицинской помощи застрахованным лицам с COVID-19 составит 65,4 млрд рублей.

"Помимо указанного, по оценке Фонда, дополнительная потребность в средствах на компенсацию оплаты труда работников, налогов и сборов, страховых взносов, оплаты коммунальных услуг, оплаты расходов, связанных с содержанием имущества, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 2021 год составит 55,9 млрд рублей", - говорится в докладе.

В докладе сказано, что за I полугодие 2021 года финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с СOVID-19 за счет средств ОМС составило 218,1 млрд рублей, из которых 95,7%, или 208,8 млрд рублей, направлены на оплату медпомощи в условиях круглосуточного стационара. Объемы оказанной медицинской помощи пациентам с COVID-19 в больничных условиях составили 1,5 млн госпитализаций, или 15,6% общего объема госпитализаций в круглосуточный стационар (9,6 млн госпитализаций).

По данным ФОМС, отраженным в докладе, средняя стоимость госпитализаций коронавирусных пациентов составила 135,4 тыс. рублей, стоимость госпитализаций пациентов с неинфекционными заболеваниями - 41,5 тыс. рублей.