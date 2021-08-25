Минздрав может снизить прогноз по COVID-заболеваемости при активизации вакцинации

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Прогноз Минздрава по заболеваемости россиян коронавирусом на 2021 год может быть снижен в случае более активной вакцинации граждан, сообщили в среду в пресс-службе министерства.

Министерство составило прогноз заболеваемости COVID-19 до конца 2021 года "в целях планирования финансового обеспечения", с учетом тенденций развития санитарно-эпидемиологической обстановки в России и других странах в 2020 году и первой половине 2021-го, а также с учетом количества переболевших коронавирусом и вакцинированных, говорится в сообщении. Коррекция прогноза в сторону уменьшения возможна, если россияне начнут активнее прививаться от COVID-19, заявили в пресс-службе.

Ранее в среду Счетная палата сообщила, что в Минздраве прогнозируют во II полугодии заболевание коронавирусом почти 4 млн человек, пятая часть которых попадет в больницы. Причем, по данным Фонда медицинского страхования (ФОМС), на их лечение потребуется более 110 млрд руб.

Как говорилось в оперативном докладе СП об исполнении федерального бюджета за I полугодие, опубликованном в среду, по оценке Фонда, на медпомощь пациентам с коронавирусом во втором полугодии потребуется 111,4 млрд рублей, "в том числе в условиях круглосуточного стационара - 106,3 млрд рублей".

При этом ФОМС исходит из прогноза Минздрава, согласно которому число активных случаев коронавируса в РФ в июле-декабре 2021 года составит 3 924 700 человек, "из которых 20% будет оказана медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара - 784,9 тыс. госпитализаций", отмечалось в докладе.