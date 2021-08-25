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В России выявили 19,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 19,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 19 536 человек, за сутки умерли 809 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 536 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 416 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от COVID-19 в стране умерли 809 человек, накануне, во вторник, сообщалось о 794 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 52, в Краснодарском крае и Свердловской области - по 32.

По выздоровлении в России были выписаны 19 654 пациента.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1 402 новых случая COVID-19 за сутки, 2299 человек выздоровели.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 804 910 случаев коронавирусной инфекции, 178 423 умерших и 6 073 157 выписанных.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 августа 2021 годаПандемия коронавируса
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