МИД назвал возвращение дипсобственности условием для возобновления диалога с США

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Возобновление полноценного диалога с США будет невозможно до тех пор, пока не будет возвращена российская дипломатическая собственность, заявил "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.

Он отметил, что Госдепартамент США постоянно отказывает российскими дипломатам "даже в доступе на шесть объектов нашей недвижимости для проверки их состояния", а такие запросы направляются в Госдеп регулярно, начиная с января 2017 года". По оценке Иванова, сейчас вопрос с изъятой собственностью стоит "особо остро".

"Такие действия американской стороны сродни "рейдерскому захвату". Помимо вопиющего нарушения положений Венской конвенции, лишение нас возможности пользоваться и распоряжаться своим имуществом противоречит внутреннему законодательству США, гарантирующему право частной собственности", - сказал замминистра.

Он также отметил остающиеся серьезные трудности с заполнением штатных должностей в российских загранучреждениях в США.

"Более 60 сотрудников (вместе с членами семей более 150 человек) нашего посольства и российских генконсульств ожидают продления американских виз, не имея возможности выехать на родину даже по срочным гуманитарным вопросам. Паспорта некоторых из них находятся на так называемой административной проверке уже более года, - рассказал Иванов. - Из-за введения трехлетнего ограничения на пребывание нашего персонала 24 сотрудникам придется завершить свои командировки до 3 сентября и покинуть страну".

Тем, кто должен будет заменить этих сотрудников "американцы не спешат выдавать" разрешения на въезд, добавил замминистра.

Москва, по его словам, не раз призывала американскую сторону "обнулить" все взаимные претензии, "однако Вашингтон такой вариант, судя по всему, не устраивает" и там продолжают требовать от России "односторонних уступок, игнорируя российские озабоченности".

"Еще раз подчеркну, что мы готовы к совместной работе, но только на основе уважения и учета интересов друг друга", - заключил Иванов.

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы в рамках санкций против России выслала из США 35 российских дипломатов с родственниками и закрыла российской стороне доступ к загородным дачам постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются собственностью России и обладают дипломатическим иммунитетом.

В июле 2017 года Москве ответила уже администрации Дональда Трампа ответными требованиями по высылке дипломатов и сокращению дипперсонала, а также запретила посольству США использовать дачу в Серебряном бору и все складские помещения на Дорожной улице в Москве.

С тех пор Москва и Вашингтон обменялись еще несколькими требованиями по сокращению персонала, а весной 2021 года российские власти запретили американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. После этого посольство США предупредило, что до минимума сократит работу.

Кроме того, 21 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уехал в Москву для консультаций после резкого высказывания президента Джо Байдена о Владимире Путине. Месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США Салливан. Байден и Путин на переговорах в Женеве 16 июня договорились о возвращении послов и о попытках решить проблемы, возникшие при поддержании работы дипмиссий после ряда высылок дипломатов.