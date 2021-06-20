Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон и приступил к своим обязанностям.

Как сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Вашингтоне, Антонов прибыл в Нью-Йорк, в скором времени прибудет в Вашингтон.

"Он приступает к обязанностям с сегодняшнего дня", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что американский посол в России Джон Салливан готовится в скором времени вернуться в Москву.

16 июня президент России Владимир Путин после проведения переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом рассказал, что стороны договорились о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.

После саммита РФ-США замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол РФ в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон до конца этого месяца. 17 июня представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне.

Посол РФ в Вашингтоне уехал из США в Москву для консультаций 21 марта, месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в Москве Салливан. Точные сроки их возвращения не назывались.