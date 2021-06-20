Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон и приступил к своим обязанностям.

Как сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Вашингтоне, Антонов прибыл в Нью-Йорк, в скором времени прибудет в Вашингтон.

"Он приступает к обязанностям с сегодняшнего дня", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что американский посол в России Джон Салливан готовится в скором времени вернуться в Москву.

16 июня президент России Владимир Путин после проведения переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом рассказал, что стороны договорились о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.

После саммита РФ-США замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол РФ в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон до конца этого месяца. 17 июня представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне.

Посол РФ в Вашингтоне уехал из США в Москву для консультаций 21 марта, месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в Москве Салливан. Точные сроки их возвращения не назывались.

Анатолий Антонов США

Новости по теме

Новости

Астронавты развернули на МКС новую солнечную панель

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального

Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального

США назвали необходимое время для понимания возможности стратегического диалога с РФ

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей

Стрельба произошла на избирательном участке в Армении

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 июня

Пандемия коронавируса

Бразильцы вышли на протестные акции из-за 500 тыс. умерших от COVID-19

Бразильцы вышли на протестные акции из-за 500 тыс. умерших от COVID-19
Евро-2020

Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Что произошло за день: суббота, 19 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');