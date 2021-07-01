Дипломаты России и США начали обсуждать аспекты работы загранучреждений

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве замруководителя МИД Сергей Рябков обсудил с послом США Джоном Салливаном перспективы российско-американских отношений с учетом женевского саммита, особый акцент был сделан на работе загранучреждений, сообщили на Смоленской площади.

"Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня. Особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран", - говорится в сообщении МИД.

Также дипломаты обсудили график дальнейших контактов экспертов из России и США.

Президенты Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве 16 июня. Они тогда договорились, в частности, о возвращении посла Анатолия Антонова в Вашингтон и посла Джона Салливана в Москву. Антонов был отозван в Россию для консультаций после резкого высказывания Байдена о Путине в телеэфире, а отозвать Салливана американской стороне посоветовали в Кремле.

После саммита представитель администрации США сообщил журналистам, что президенты также договорились попробовать решить проблемы, возникшие при поддержании работы дипмиссий после ряда высылок дипломатов.

Глава МИД Сергей Лавров 18 июня заявил, что решение проблем функционирования дипмиссий России и США возможно только при синхронных шагах Москвы и Вашингтона.