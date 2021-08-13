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В Хабаровск из Москвы прибыли 50 спасателей для борьбы с паводком

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Самолет ИЛ-76 МЧС России доставил из Москвы в Хабаровск 50 спасателей отряда "Центроспас" для помощи хабаровским коллегам в преддверии подхода "большой воды" на Амуре, сообщает пресс-служба регионального главка министерства.

Этим же бортом на Дальний Восток доставлены три транспортных средства, две беспилотных летательных системы, шесть плавсредств, палатки на надувных модулях и водолазная база. Спасатели оснащены необходимым снаряжением и оборудованием для проведения всех видов спасательных и аварийно-восстановительных работ, говорится в сообщении.

Прохождение очередного гребня паводка, который смещается с верхнего течения Амур по территории Хабаровского края ожидается 16-19 августа в районе Хабаровска с достижением отметок 600-650 см (опасное явление- 600 см), у Комсомольск-на-Амуре - 23-26 августа с отметками 650-700 см (опасное явление - 650 см).

Аэромобильные отряды численностью около 200 человек будут распределены по населенным пунктам, по прогнозу попадающим в зону воздействия паводка. Это поселки и села Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов. Частично группировка останется в городе Хабаровске. Также спасатели направятся в Комсомольск-на-Амуре.

В результате паводков в четырех регионах Дальнего Востока уже пострадали свыше 24 тысяч человек. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тысяч жилых домов, 8,9 тысяч приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, 7 участков железнодорожного полотна.

Хабаровск Амур МЧС

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