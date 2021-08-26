В Амурской области ввели памятную дату День бамовца

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Заксобрание Амурской области сообщило, что большинством голосов утвердило введение 14 сентября ежегодной памятной даты День бамовца.

"Инициатива, выдвинутая группой парламентариев, призвана увековечить историческое событие. Именно в этот день в 1972 году было уложено первое "серебряное" звено от станции БАМа в сторону Тынды", - уточнила пресс-служба Заксобрания.

Дату отмечания выбрали после обсуждения с жителями северных территорий и историками.

"В Приамурье и ранее отмечали этот праздник, вспоминали причастных к стройке века, но только лишь в юбилейные годы. Последнее торжество в честь 45-летия БАМа состоялось в 2019 году в Тынде. И это неправильно. Речь идет о порядка 2 млн человек, которые воплотили в жизнь масштабный инфраструктурный проект", - заявил через пресс-службу председатель Заксобрания Вячеслав Логинов.

День бамовца станет седьмой по счету памятной датой Амурской области. В календаре также значатся такие события, как День награждения Амурской области орденом Ленина, День Албазинской иконы Божией Матери "Слово Плоть Бысть", День заключения Айгуньского договора, День памяти амурчан, погибших при защите Отечества, День памяти русских землепроходцев. Кроме того, в регионе празднуется день основания Албазина и день образования Амурской области.