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Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны

Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Поправки вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Его статья 1 дополняется абзацем: "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

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Ранее это изменение было принято Госдумой и одобрено Советом Федерации.

В соответствии с поправками, из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября", когда отмечался День окончания Второй мировой войны.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим и постепенно забылся как праздник.

3 сентября в России также является Днем солидарности в борьбе с терроризмом (эта памятная дата связана с терактом в Беслане 1-3 сентября 2004 года).

Владимир Путин

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