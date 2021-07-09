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В Ингушетии ввели новый праздник День ингушских башен

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов распорядился учредить новый республиканский праздник – "День ингушских башен". Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе руководителя региона.

"В 2022 году в республике впервые отметят День ингушских башен. Памятная дата будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая. Указ об учреждении нового праздника подписал в пятницу глава республики Махмуд-Али Калиматов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этот день в регионе будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.

По его словам, самоназвание ингушей, одного из древнейших народов Кавказа по подтвержденным учеными данным, - "гIалгIай" происходит от слова "гIала" – "башня" – и означает "жители башен".

Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения разбросаны по всей горной Ингушетии. В периметре башенных комплексов также могут располагаться и другие объекты ингушского зодчества – святилища и склепы. Среди наиболее известных памятников – комплекс Вовнушки, ставший финалистом проекта "Семь чудес России".

Ингушетия

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