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Возбуждено уголовное дело о лесном пожаре в Тольятти

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту низового пожара в лесничестве Тольятти, который в среду и четверг уничтожил 31,7 га леса, сообщили в региональной прокуратуре.

Дело возбудил территориальный орган дознания МЧС по ч.2 ст.261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений, с причинением крупного ущерба).

Пожар в лесничестве начался 25 августа на площади 8 га. Ветром его быстро раздуло. 26 августа утром пожар локуализовали. Глава Тольятти Николай Ренц назвал вероятной причиной возгорания поджог.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Тольятти Самарская область МЧС Николай Ренц

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