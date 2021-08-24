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Росприроднадзор проверит 36 российских портов после аварии под Новороссийском

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор в середине следующей недели опубликует список из операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов, в которых пройдет проверка, объявила глава ведомства Светлана Радионова.

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По ее словам, в списке 36 морских портов. Она уточнила, что список может быть уточнен, "поскольку туда попали все морские акватории, не только южные", если правительство список не подтвердит, Росприроднадзор будет досогласовывать его в прокуратуре.

Радионова отметила, что проверки будут занимать не один день.

Вечером 7 августа в Черном море произошел залповый выброс нефти во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенного в 6 километрах от берега, неподалеку от Новороссийска.

После этого вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести проверки операторов нефтеперевалочных терминалов всех морских портов России

Радионова сообщила, что продолжается подсчет объема попавшей в море нефти.

"На сегодняшний момент точный объем попавшей в акваторию нефти я вам не скажу, поскольку проводятся расчеты. Мы не склонны никому доверять на слово, нам нужны документы, расчеты, подтвержденные лабораторными анализами, технические документации. Мы затребовали документы с самого судна, у компании, которая осуществляла отгрузку нефти, это КТК. Всем понятно, что нефть попала в море. На основании расчета как выглядит оборудование, какой диаметр трубы, какое было давление и будут делаться выводы (об объемах и ущербе - ИФ)", - сказала глава Росприроднадзора.

Она попросила КТК не мешать ведомству получать объективную информацию и напомнила, что после аварии "данные попадания нефтепродуктов в акваторию постоянно разнились".

После аварии КТК сообщил, что разлив нефти достиг 200 квадратных метров, его локализовали уже вечером 7 августа и затем ликвидировали.

Институт космических исследований Российской академии наук (РАН), ссылаясь на данные спутниковой съемки, затем сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов оказалась в 400 тысяч раз больше, чем указал КТК.

В России насчитывается 67 портов, в каждом работает несколько операторов.

КТК Виктория Абрамченко Ростехнадзор Росприроднадзор Черное море Светлана Радионова РАН

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